2019-01-25T04:20:59+03:00
Общество

ЗОЖ. В новогодние каникулы вершины Зюраткуля штурмовали более 13 тысяч человек

Со всей концов страны люди ехали в Челябинскую область посмотреть на ручных лосей и ледяной фонтан
Ольга АНТОНОВА
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Наш Южный Урал прекрасен! Смотрите, какие виды. Фото: Роман Пинчук.Наш Южный Урал прекрасен! Смотрите, какие виды. Фото: Роман Пинчук.
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Целыми семьями, с детьми, уходили в лес и на горы. Не салаты трескали у телевизора, а вершины национального парка «Зюраткуль» покоряли! Более 13 тысяч человек в минувшие новогодние праздники побывали в национальном парке Челябинской области. Число туристов сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе «Зюраткуля».

Самыми популярными для отдыха были домики на озере Зюраткуль и красивое место вдали от цивилизации — кордон «У трех вершин». Любимым развлечением гостей стала зимняя рыбалка, а самым популярным маршрутом стала эко-тропа на хребет Зюраткуль. На вершину поднимаются целые семьи с детьми.

— Наши гости выбирают маршруты на гору Уван и самую высокую точку Челябинской области — хребет Нургуш. Одной из наиболее посещаемых достопримечательностей стали Ледяной Фонтан и Дом лося «Сохатка», где живут ручные лоси, — говорят в национальном парке.

Приятно, что люди ехали на Южный Урал со всей страны — из Уфы, Перми, Ижевска, Тюмени, Екатеринбурга. «Добавьте еще Набережные Челны, — добавляет житель крупного города республики Татарстан Роман Пинчук. — Фотоальбом о путешествии уже готов».

Группа туристов в национальном парке "Зюраткуль". Фото: Роман Пинчук.

Группа туристов в национальном парке "Зюраткуль". Фото: Роман Пинчук.

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