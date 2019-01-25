2019-01-25T04:29:59+03:00
Общество

В Зауралье продают рыбу из будущего

На прилавках появилась мойва, выловленная весной 2019 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Рыбка из будущего. Фото: Виолетта Ткаченко.Рыбка из будущего. Фото: Виолетта Ткаченко.
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Производители или продавцы частенько ставят на свою продукцию завтрашнюю дату. Некоторые прибавляют даже два дня. Но в этот раз они конкретно промахнулись, указав на упаковке с рыбой дату производства 9.03.2019 г. И даже точное время: 10:37. Такую замороженную мойву нашли на прилавке одного из супермаркетов в Зауралье. Фото попало в соцсети.

— Рыбка из будущего! — комментируют пользователи «ВКонтакте».

— Мы обязательно разберемся в данном вопросе. Скорее всего сбилась информация на весах. Человеческий фактор, просто не заметили, — ответил им представитель магазина.

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