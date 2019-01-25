2019-01-25T04:46:45+03:00
Дом. Семья

В Кургане выбросили елку прямо на дорогу

Автомобилям приходится объезжать дерево
Ирина КАРЕЛИНА
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Елку выбросили прямо на дорогу. Кадр из видео vk.com/inkurgЕлку выбросили прямо на дорогу. Кадр из видео vk.com/inkurg
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Новогодние праздники прошли, а елки остались. Вот и валяются они, никому не нужные. где попало. Мы уже писали, как некоторые люди выбрасывают деревья прямо с балконов. А в Кургане елка каким-то образом оказалась на дороге.

— Ребята, кто елку потерял? Заберите... — написал житель Зауралья в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте».

Он выложил видео, на котором видно, как прямо на проезжей части валяется большое новогоднее дерево. Автомобилям приходится объезжать его.

— Скорее всего, ее нарочно потеряли... — посетовали подписчики группы.

Дерево явно создает опасную дорожную ситуацию. И ведь все еду мимо, никто не остановится и не уберет его с проезжей части.

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