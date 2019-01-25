В Челябинской области тараканы ходят в баню
Многие жители Челябинской области любят баню, в особенности, зимой. Но в некоторых заведениях, как оказалось, вместе парятся и люди, и тараканы.
— Хочу рассказать вам про общественную баню на Машгородке. Решили отдохнуть после работы, сняли номер, заплатили немаленькие деньги и ужаснулись: бегают тараканы, — анонимно написал житель Челябинской области в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».
В доказательство он приложил фото рыжих насекомых, дружно бегущих по кафелю бани.
— Тараканы тоже париться хотят. Они что, грязными ходить должны? — шутят подписчики группы.
На самом деле, посетителям заведения не до юмора. В заведении, куда забегают тараканы, можно говорить об антисанитарии. А ведь люди приходят туда помыться.
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