2019-01-25T05:14:43+03:00
Общество

В Челябинской области тараканы ходят в баню

Вот только людям не нравится мыться вместе с ними
Ирина КАРЕЛИНА
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Когда идешь в баню, никак не ожидаешь встретить там тараканов. Фото из архива КПКогда идешь в баню, никак не ожидаешь встретить там тараканов. Фото из архива КПФото: Дмитрий СТЕШИН
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Многие жители Челябинской области любят баню, в особенности, зимой. Но в некоторых заведениях, как оказалось, вместе парятся и люди, и тараканы.

— Хочу рассказать вам про общественную баню на Машгородке. Решили отдохнуть после работы, сняли номер, заплатили немаленькие деньги и ужаснулись: бегают тараканы, — анонимно написал житель Челябинской области в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

В доказательство он приложил фото рыжих насекомых, дружно бегущих по кафелю бани.

— Тараканы тоже париться хотят. Они что, грязными ходить должны? — шутят подписчики группы.

На самом деле, посетителям заведения не до юмора. В заведении, куда забегают тараканы, можно говорить об антисанитарии. А ведь люди приходят туда помыться.

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