2019-01-25T07:07:46+03:00
Общество

В Челябинске оперативно отремонтируют «проклятый огнем» дом

Более 30 раз в прошлом году выезжали пожарные в общежитие по улице Салютной
Ольга АНТОНОВА
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Пожарные в том самом общежитии. Фото: МЧС Челябинска.Пожарные в том самом общежитии. Фото: МЧС Челябинска.
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Если хотите знать, как выглядит разруха, отправляйтесь на ул. Салютная, 23. Здание бывшего общежития сейчас — обычный жилой дом. Но его толком никто не обслуживал: ни одна управляющая компания не желала взяться за полуруины.

Лестничные клетки завалены хламом, электропроводка «коротит», не вывозится подолгу мусор. Из 1,5 тысяч жильцов многие ведут асоциальный образ жизни.

У пожарных дом по ул. Салютной на особом счету. Только в 2018 году они по вызову выезжали в него более 30 раз. Например, в ноябре прошлого года полыхнуло на лестничной площадке 10-го этажа. Загорелся бытовой хлам. Огонь побежал наверх. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени в квартиры.

В январе 2019 года губернатор Борис Дубровский распорядился разобраться, в чем причина такого числа пожаров и принять все меры к недопущению ЧП. Инициатором обсуждения и поисков решения по этому вопросу выступило Главное управление МЧС России по Челябинской области.

Проверки инспекторов пожнадзора выявили более 320 нарушений пожарной безопасности: незаконные перепланировки, оголенную электропроводку; курилки, устроенные в неположенных местах. Появилась и обслуживающая организация — Управляющая компания «Центр Управления».

На специальном совещании в администрации Челябинска решено в кратчайшие сроки капитально отремонтировать дом, чтобы устранить огрехи в системе отопления, электропроводки, других коммуникаций.

Местных жителей берут на «проработку»: им будут рассказывать о правилах пожарной безопасности, стыдить за долги по жилищно-коммунальным услугам и пьянство.

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