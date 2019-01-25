2019-01-25T07:36:13+03:00
Общество

Челябинцев бесплатно накормят серыми щами

Мастер-класс обеда по-домашнему пройдет в Центре народного творчества
Ольга АНТОНОВА
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Настоящая русская кухня - праздник желудка. Фото: culture-chel.ruНастоящая русская кухня - праздник желудка. Фото: culture-chel.ru
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Вы знаете, чем трапезничали ваши предки сто лет назад? Хотите отведать «ретро»-блюд? Тогда быстренько записывайтесь на мастер-класс по семейному обеду образца 1919 года. Кулинарный праздник пройдет в Центре народного творчеств 29 января.

Участникам мастер-класса расскажут и покажут, как готовился обед в большинстве русских семей в начале 20 века. В меню входили: серые щи; ячменная каша; взвар яблочный. Чем отличаются серые щи от традиционных, как приготовить вкусную ячменную кашу и что такое взвар и можно ли его делать из сухофруктов? На эти вопросы ответит специалист по традиционной русской кухне областного центра народного творчества Наталья Яковлева.

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального министерства культуры, по окончанию приготовления обеда участников ожидает дегустация блюд.

Мастер-класс пройдет 29 января в 14 час. Центр народного творчества (ул. Первой пятилетки,17, аудитория 202).

Предварительная запись по телефону: 8 909 77 68 10. Поторопитесь!

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