Челябинск стоит на грани экологического ЧП

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-25T09:38:39+03:00

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В МУП ПОВВ вопиющий факт подтверждают: девять километров сетей, которые вели к очистным сооружениям Курчатовского и Металлургическом районах Челябинска украдены еще в прошлом году.

— Да, есть уголовные дела, и они расследуются. Но ход расследования не раскрывается, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь МУП ПОВВ Алевтина Шестакова.

Известно, что эпизодов воровства чугунных и стальных коммуникаций было несколько. У правоохранительных органов есть не только показания свидетелей, но и фото- и видеодокументы, запечатлевшие автомобили злоумышленников. Есть адреса точек приема металлолома, куда были сданы трубы.

Украденные коммуникации — дублер действующих магистральных сетей очистных. Главное, чтобы они не вышли из строя. Расхитители совершили в миллионном городе настоящую диверсию, грозящую миллионному городу экологической катастрофой.

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