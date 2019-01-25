На трассе М5 в Челябинской области насмерть сбит пешеход

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-25T10:02:00+03:00

Пешехода сбили ночью. На его одежде не было светоотражающих нашивок. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось ночью. На одежде погибшего не было светоотражающих нашивок

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В пятницу, 25 января, в 01.35, на 1705 км федеральной трассы М5 в Саткинском районе 39-летний водитель грузовой «Газели» сбил пешехода. 40-летний мужчина двигался по проезжей части по правилам дорожного движения — в попутном направлении.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, до приезда «скорой помощи».

Сотрудники полиции расследуют факту ДТП. Установлено, что водитель автомобиля «ГАЗ», житель Сургута, направлялся с грузом из Краснодарского Края в Тюмень.

Если бы на одежде пешехода были светоотражающие нашивки, водитель в ночи смог бы его увидеть. К слову, согласно правил дорожного движения, пешеходы в темное время суток и должны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

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