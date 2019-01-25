2019-01-25T11:28:12+03:00
Происшествия

Отделался штрафом. Бывший директор магнитогорского цирка избежал колонии

Олега Хотима арестовали год назад
Ольга АНТОНОВА
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Фото со страницы Олега Хотима в социальной сети vk.comФото со страницы Олега Хотима в социальной сети vk.com
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Директора Магнитогорского цирка Олега Хотима задержали в январе прошлого года. Он требовал от челябинского бизнесмена «откат» в 150 тыс руб за заключение договора. Всего же размер мзды составлял 180 тыс руб. И 30 тыс Хотим получил ранее. Вторую часть взятки, 150 тыс руб, он намеревался забрать на одной из улиц Челябинска. В момент передачи денег бойцы ОМОН скрутили мужчин и увезли на допрос.

Год шло следствие, потом — суд. Хотима обвиняли в коррупции, взяточничестве и мошенничестве. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинска» консультант Правобережного районного суда Елена Полкунова, он признан виновным в растрате средств государственной казны и получении мзды за покровительство при заключении контракта с бизнесменом.

Однако оправдан по подозрению в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве с использованием служебного положения.

Однако по второму эпизоду получения взятки и по факту растраты суд счел его вину доказанной. Бывшего директора приговторили к штрафу в 1,55 млн руб. Хотиму запрещено в течение трех лет заниматься административно-хозяйственной деятельностью.

Приговор в законную силу не вступил.

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