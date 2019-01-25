Отделался штрафом. Бывший директор магнитогорского цирка избежал колонии
Директора Магнитогорского цирка Олега Хотима задержали в январе прошлого года. Он требовал от челябинского бизнесмена «откат» в 150 тыс руб за заключение договора. Всего же размер мзды составлял 180 тыс руб. И 30 тыс Хотим получил ранее. Вторую часть взятки, 150 тыс руб, он намеревался забрать на одной из улиц Челябинска. В момент передачи денег бойцы ОМОН скрутили мужчин и увезли на допрос.
Год шло следствие, потом — суд. Хотима обвиняли в коррупции, взяточничестве и мошенничестве. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинска» консультант Правобережного районного суда Елена Полкунова, он признан виновным в растрате средств государственной казны и получении мзды за покровительство при заключении контракта с бизнесменом.
Однако оправдан по подозрению в получении взятки в крупном размере и в мошенничестве с использованием служебного положения.
Однако по второму эпизоду получения взятки и по факту растраты суд счел его вину доказанной. Бывшего директора приговторили к штрафу в 1,55 млн руб. Хотиму запрещено в течение трех лет заниматься административно-хозяйственной деятельностью.
Приговор в законную силу не вступил.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06