2019-01-25T12:15:42+03:00
Общество

Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье

Поделиться:
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Киберпонедельника». Масштабная распродажа стартует в полночь на 28 января. Клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% на шесть часов раньше официального старта.

Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой распродаже «Киберпонедельник» на сайте c-monday.com. Для них акция начнется на 6 часов раньше — в воскресенье, 27 января, в 18:00 по московскому времени. Это позволит абонентам больше получить от распродажи, так как количество товаров с лучшими скидками ограничено и обычно они заканчиваются первыми.

В «Киберпонедельнике» на c-monday.com примут участие крупные сетевые магазины OBI, OZON, «Ашан», METRO Cash&Carry, «Леруа Мерлен». Кроме того, клиенты оператора смогут воспользоваться предложениями от продавцов бытовой техники и электроники: «Эльдорадо», «М.Видео», «Техпорта», «Технопарка», Re:Store и др. Товары для детей представлены интернет-площадками «Детского мира» и LEGO, а ювелирные украшения со скидками будут доступны на сайтах UNOde50 и «Адамаса». Любители интернет-шопинга смогут купить товары на выгодных условиях от Gloria Jeans, Wildberries, «Юлмарта» и Goods.ru. Путешественников могут заинтересовать предложения OZON.Travel.

Чтобы воспользоваться скидками, клиентам Tele2 необходимо быть пользователем программы лояльности «Больше». Активировать закрытую ссылку можно как через сайт Tele2, так и через вкладку в приложении «Мой Tele2». Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки и кешбэк от партнеров. По итогам 2018 года число активаций в программе увеличилось в 5,4 раза.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Нашу программу лояльности выбирает все больше клиентов. По итогам 2018 года число ее пользователей показало сенсационный пятикратный рост. При этом в топе самых востребованных категорий — предложения в рамках популярных распродаж. На прошлогодние «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» пришлась примерно десятая часть подключений к программе. Следуя подходу «других правил», Tele2 снова предлагает клиентам эксклюзивный, «воскресный» доступ к «Киберпонедельнику» на с-monday.com. Мы уверены, что закрытая распродажа позволит абонентам приобрести товары от многочисленных партнеров акции. Среди них сетевые гипермаркеты, популярные интернет-магазины и продавцы электроники. Скидки будут достигать привлекательных 90%».

Tele2

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

tele2.ru

Facebook

Twitter

«ВКонтакте»

Справка о «Киберпонедельнике»

«Киберпонедельник» — это масштабная онлайн-распродажа, которая проходит в Рунете с 2013 года. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после «Черной пятницы» в ноябре, российский «Киберпонедельник» прводится в последний понедельник января, подводя своеобразный итог новогодних распродаж. Официальный сайт онлайн-распродажи «Киберпонедельник» — c-monday.com. Организатором акций «Киберпонедельник» и «Настоящая Черная Пятница» с 2015 года является коммуникационное агентство LED agency. Акция проходит при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске трубы очистных сооружений воровали полгода
Отделался штрафом. Бывший директор магнитогорского цирка избежал колонии
На трассе М5 в Челябинской области насмерть сбит пешеход
Челябинск стоит на грани экологического ЧП
Челябинцев бесплатно накормят серыми щами
В Челябинске оперативно отремонтируют «проклятый огнем» дом
В Челябинской области тараканы ходят в баню
В Кургане выбросили елку прямо на дорогу
В Зауралье продают рыбу из будущего
ЗОЖ. В новогодние каникулы вершины Зюраткуля штурмовали более 13 тысяч человек
В Ленинском районе Челябинска сгорела скорая
«Трактор» в Магнитогорске с «сухим» счетом уступил «Металлургу»
Матерную рекламу бистро в Челябинске признали ненадлежащей
Горящее под Челябинском озеро Курочкино все-таки собираются потушить
В поликлиниках и больницах Челябинской области ввели масочный режим
Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов арестован по делу Бахаева
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Зоозащитники из Челябинска ищут семью для кота Хатико, чьи хозяева погибли при пожаре
В Москве объявили, сколько стоит расселение взорвавшегося дома в Магнитогорске
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
На калибровочном заводе в Магнитогорске вспыхнул крупный пожар
Руководителю аппарата гордумы Челябинска вынесли приговор за аферу
По дороге в Челябинск микроавтобус с девятью пассажирами улетел в кювет и врезался в дерево
Чиновника наказали из-за свастики в центре Челябинска
В Челябинске проведут бесплатную диспансеризацию собак и кошек
В Челябинской области собутыльница напоила знакомого и украла с его карты 50 тысяч
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Нужно ли школярам из Челябинска идти в школу во вторую смену