Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-25T12:15:42+03:00

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Мобильный оператор Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Киберпонедельника». Масштабная распродажа стартует в полночь на 28 января. Клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% на шесть часов раньше официального старта.

Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой распродаже «Киберпонедельник» на сайте c-monday.com. Для них акция начнется на 6 часов раньше — в воскресенье, 27 января, в 18:00 по московскому времени. Это позволит абонентам больше получить от распродажи, так как количество товаров с лучшими скидками ограничено и обычно они заканчиваются первыми.

В «Киберпонедельнике» на c-monday.com примут участие крупные сетевые магазины OBI, OZON, «Ашан», METRO Cash&Carry, «Леруа Мерлен». Кроме того, клиенты оператора смогут воспользоваться предложениями от продавцов бытовой техники и электроники: «Эльдорадо», «М.Видео», «Техпорта», «Технопарка», Re:Store и др. Товары для детей представлены интернет-площадками «Детского мира» и LEGO, а ювелирные украшения со скидками будут доступны на сайтах UNOde50 и «Адамаса». Любители интернет-шопинга смогут купить товары на выгодных условиях от Gloria Jeans, Wildberries, «Юлмарта» и Goods.ru. Путешественников могут заинтересовать предложения OZON.Travel.

Чтобы воспользоваться скидками, клиентам Tele2 необходимо быть пользователем программы лояльности «Больше». Активировать закрытую ссылку можно как через сайт Tele2, так и через вкладку в приложении «Мой Tele2». Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки и кешбэк от партнеров. По итогам 2018 года число активаций в программе увеличилось в 5,4 раза.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Нашу программу лояльности выбирает все больше клиентов. По итогам 2018 года число ее пользователей показало сенсационный пятикратный рост. При этом в топе самых востребованных категорий — предложения в рамках популярных распродаж. На прошлогодние «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» пришлась примерно десятая часть подключений к программе. Следуя подходу «других правил», Tele2 снова предлагает клиентам эксклюзивный, «воскресный» доступ к «Киберпонедельнику» на с-monday.com. Мы уверены, что закрытая распродажа позволит абонентам приобрести товары от многочисленных партнеров акции. Среди них сетевые гипермаркеты, популярные интернет-магазины и продавцы электроники. Скидки будут достигать привлекательных 90%».

Tele2

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

tele2.ru

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Справка о «Киберпонедельнике»

«Киберпонедельник» — это масштабная онлайн-распродажа, которая проходит в Рунете с 2013 года. В отличие от своего американского аналога, проходящего сразу после «Черной пятницы» в ноябре, российский «Киберпонедельник» прводится в последний понедельник января, подводя своеобразный итог новогодних распродаж. Официальный сайт онлайн-распродажи «Киберпонедельник» — c-monday.com. Организатором акций «Киберпонедельник» и «Настоящая Черная Пятница» с 2015 года является коммуникационное агентство LED agency. Акция проходит при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ.