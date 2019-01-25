В Челябинске трубы очистных сооружений воровали полгода

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-25T12:19:43+03:00

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Кражи труб коммуникаций, ведущих к очистным сооружениям двух районов, начались в начале июня прошлого года. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь МУП «ПОВВ» Алевтина Шестакова, протяженность двух нитей коллекторов — девять км. Трубы выкопаны и украдены почти по всей длине.

Из строя выведены две крупные магистрали канализационных коллекторов. По фактам хищений в особо крупном размере имущества МУП «ПОВВ» возбуждены уголовные дела.

В муниципальном предприятии, отвечающем за водоснабжение большого города, подсчитали ущерб - около 81 млн руб по цене лома.

Напомним, что украденные сети — резервные на случай аварии. Пока основной коллектор в работе, их не используют. Но если случится ЧП на основном коллекторе, переключить стоки будет некуда. Создастся угроза окружающей среде и челябинцам.

Сейчас МУП «ПОВВ» экстренно составляет смету для восстановления коллекторов. Расходы по восстановлению сетей будут гораздо больше, чем выручка воров.

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