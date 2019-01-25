За ложное сообщение о бомбе в Магнитогорске задержан экспедитор «Красное & Белое»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-25T13:37:10+03:00

Мужчина выпил и позвонил в полицию из Чувашии со своего мобильного телефона

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В Чувашии задержали 34-летнего лжеминера, который поздно вечером 24 января сообщил о заложенной бомбе на остановке у дома № 27 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Мужчина находился у себя дома в поселке Вурнары республики Чувашия. Вечером он изрядно напился и позвонил со своего мобильного телефона в Магнитогорск, — рассказали в пресс-службе. — Информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. А лжеминера оперативно задержали сотрудники чувашской полиции и ФСБ.

О причинах такого поступка в пресс-службе не говорят. Их должна выяснить предварительная проверка: то ли мужчине померещилось что-то под влиянием алкоголя, то ли он решил отпустить злую шутку. От результатов проверки будет зависеть и наказание лжеминера.

Поздно вечером 31 декабря 2018 года в Магнитогорске частично обрушился жилой дом. Причиной этой трагедии, согласно основной версии следствия, стал взрыв бытового газа. А 21 января некоторые больницы и школы города получили электронные письма с предупреждением о заложенных бомбах. Часть учреждений эвакуировали. Однако взрывных устройств не нашли.

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