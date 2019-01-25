Челябинским школьникам предлагают стать почтовыми комиссарами в «Артеке»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-25T18:08:27+03:00

Победители федерального творческого конкурса наладят сообщение между всеми лагерями знаменитого детского образовательного центра в Крыму

Изменить размер текста: A A

Звучит загадочно и интересно! Почтовый комиссар — кто это? Ответ на вопрос получат участники детского творческого конкурса Почты России «Открою свою дверь синего цвета». Победители интеллектуального состязания станут почтовыми комиссарами лагерей «Артека».

Проект работает с прошлого года. Почтовыми комиссарами — артековцами, которые поддерживают почтовый обмен между многочисленными лагерями Артека, стали более 150 ребят из 41 российского региона. Идея уникальна, ведь она поддерживает обмен артековскими открытками среди более чем 25 тыс артековцев разных лет, живущих во всех уголках страны. Как же здорово получить весточку от друга детства. И не бездушное электронное письмо, а настоящее послание.

В нынешнем году в каждой из 15 артековских смен появятся 10-15 почтовых комиссаров — победителей творческого конкурса.

Школьники 14 — 16 лет могут попробовать свои силы в номинациях: «Почтовая марка Артека», «Мое письмо почтальону 2119 года», «Я — САМАЯ подходящая кандидатура!».

Вся информация о проекте есть на сайте «Артека».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06