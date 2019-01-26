Челябинцев приглашают на выставку-ярмарку «Уральские самоцветы»

СЕГОДНЯ 08:19 2019-01-26T08:19:01+03:00

Более 30 мастерских из разных российских городов представят свои работы

Изменить размер текста: A A

- Такие ярмарки проходят пять раз в год уже более десяти лет, - рассказали нам в Министерстве культуры Челябинской области. - На выставке можно купить изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитную бижутерию, интерьерные вещи, камни-талисманы.

Ценители природы смогут приобрести камни-минералы в их первозданном виде, и получить консультацию о минерале от профессионалов.

Можно заказать авторское изделие с единственным в своем роде рисунком природного камня.

P.S. Ярмарка пройдет в челябинском музее искусств с 31 января по 3 февраля: пл. Революции, 1. Часы работы: с 11.00 до 19.00