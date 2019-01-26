2019-01-26T09:02:27+03:00
Общество

Челябинск готовится к премьере детективно-мистической оперы «Риголетто»

Именно так охарактеризовал постановку режиссер
Андрей СОКОЛОВ
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Эскизы костюмов оперы. Фото: www.culture-chel.ruЭскизы костюмов оперы. Фото: www.culture-chel.ru
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Режиссер спектакля кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев из Новосибирска — автор почти полсотни постановок в российских театрах. Он также принимал участие в создании кинофильмов «Достоевский», «Куприн. Поединок» и «Григорий Распутин».

Вот, что рассказал режиссер о постановке «Риголетто»:

— В музыке Джузеппе Верди максимальное количество событий на минимальную единицу времени. А сюжет Виктора Гюго, положенный в либретто, — это детектив, смешанный с мистикой и триллером.

2 февраля партию «Риголетто» исполнит солист Новой Оперы, приглашенный солист Большого театра Борис Стаценко, 3 февраля — солист Челябинского театра оперы и балета, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Александр Сильвестров.

Узнать расписание постановок можно на сайте театр оперы и балета.

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