Челябинских музыкантов зовут на конкурс «Безграничный рэп»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-26T09:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Начался сбор заявок на конкурс «Безграничный рэп». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет. До 30 апреля высылайте видеоклипы на свои рэп-произведения на тему туризма в России.

Победители получат турпутевки по городам нашей страны.

— Участникам нужно посвятить рэп любому городу России, описав его так, чтобы захотелось его посетить. В песне допустимо провокационное сравнение одного города с другим, а также упоминание объективных недостатков территорий, о которых идет речь, — рассказали в Министерстве культуры Челябинской области.

Видеоролики до 5 минут и заполненная анкета направляются на электронный адрес: degtyarev@duma.gov.ru или размещаются в Инстаграм с хэштегом #безграничныйрэп.

Более подробно о конкурсе на сайте Госдумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синдром отмены: надо ли запрещать выступления рэп-исполнителей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06