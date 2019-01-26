2019-01-26T09:36:04+03:00
Общество

Челябинских музыкантов зовут на конкурс «Безграничный рэп»

Зарэпуй и получи получи туристическую путевку
Андрей СОКОЛОВ
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Отдыхать нужно в России!Отдыхать нужно в России!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Начался сбор заявок на конкурс «Безграничный рэп». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет. До 30 апреля высылайте видеоклипы на свои рэп-произведения на тему туризма в России.

Победители получат турпутевки по городам нашей страны.

— Участникам нужно посвятить рэп любому городу России, описав его так, чтобы захотелось его посетить. В песне допустимо провокационное сравнение одного города с другим, а также упоминание объективных недостатков территорий, о которых идет речь, — рассказали в Министерстве культуры Челябинской области.

Видеоролики до 5 минут и заполненная анкета направляются на электронный адрес: degtyarev@duma.gov.ru или размещаются в Инстаграм с хэштегом #безграничныйрэп.

Более подробно о конкурсе на сайте Госдумы.

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