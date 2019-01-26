27 января в Челябинской области ожидается мороз до - 37 градусов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-26T10:50:58+03:00

В столице Южного Урала тоже будет холодно

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Сегодня ночью синоптики прогнозируют в Челябинской области -26,-31, при прояснении до -37 . Днем: — 14, — 19, в низинах до — 25. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь.

В Челябинске ночью — 29, — 31. Днем: — 20, — 22. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с.

В понедельник ночью тоже будут морозы. Так что следите за информацией на нашем сайте об отмене занятий в школе.

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