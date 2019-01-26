Все аварии и смерти: в Челябинске появилась подробная карта ДТП

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-26T15:09:05+03:00

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Новый сервис удобен для чиновников, проектировщиков дорог и городских активистов, исследующих безопасность на дорогах. Руководитель проекта и программист команды Челябинский урбанист» Андрей Фролов

— Все дорожные аварии за три года: столкновения автомобилей с другими авто, пешеходами, велосипедистами, в которых были раненые или погибшие. Доступна инфа о всех событиях с 2015 года — раньше ГИБДД не выдавала такую статистику. Все данные автоматически подтягиваются с официального сайта. У каждой аварии есть карточка со схемой ДТП, — поясняет урбанист Лев Владов.

Сервис очень удобный. В правом углу есть нужные фильтры. Так, можно посмотреть все случаи со смертью пешеходов. Геопозиция аварий выставлена так, как указывали в ГИБДД, где-то по адресу дома.

Может новый проект помешает бездумно уничтожать городскую среду во имя очередной «дорожной революции». Ведь известно, что широкие дороги — не есть гарант безопасного движения. Широкая дорога обязательно вольется в «бутылочное горлышко» перекрестка, моста или развязки. И пробки будут, и ДТП.

Москва, например, сужает дороги, возвращая на улицы пешеходов. Зачем все это делать, ведь сейчас автолюбители закричат, что по прямым широким полосам ехать удобнее?

— Для городских магистралей со светофорами и разрешенной скоростью 70-80 км/час допустима полоса шириной 3,25 м. Для локальных городских улиц с разрешенной скоростью движения 30-60 км/час оптимальна ширина от 3 до 3,25 м. Более узкие полосы стимулируют водителя снижать скорость, — объясняет начальник аналитического отдела экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков.

Карта ДТП Челябинска ЗДЕСЬ.

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