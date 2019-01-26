В Миассе неизвестные обстреляли окна жилого дома

СЕГОДНЯ 17:32 2019-01-26T17:33:00+03:00

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Сегодня в группе «Инцидент Миасс» появилась такая запись:

— Проснулась утром, открыла жалюзи и увидела Вот! Вышла на улицу, оказалось,что не только у меня так, и еще как минимум у троих потресканные стекла. И куча полиции. Что это было?

Под постом люди обсуждают случившиеся.

Ксения Петрова:

— В 01.20 стреляли. Мы пока к окну подошли, те уже скрылись. У нас три квартиры пострадали, в соседнем доме — одна. Мы слышали, как парни какие-то смеялись сразу после выстрела.

Мария Копылова:

— Ничего себе шуточки! Вот они, детки, как развлекаются. Мамы с папами заняты ,в интернете играют в игры, некогда воспитывать. Раз не строят крытые катки, дворцы спорта, нет бесплатных хороших секций и кружков, вот и растут дебилы.

Александр Гинс:

— Пневмат с такой пробивной силой стоит примерно так же, как год занятий в среднестатистической секции. Эти люди выбрали пневматику, а не секцию.

Олег Панкратов:

— Да точно это из ваших ближайших домов. Где живут там и пакостят. Поговорите с малолетками, кто нибудь по доброте душевной и сольет инфу о хулиганах. Герои-стрелки 100% похвастаются среди своих.