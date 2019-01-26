«Трактор» в Казани выиграл у «Ак Барса» со счетом 2:1

26 Янв. 21:10 2019-01-26T21:10:36+03:00

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После двух «сухих» поражений на выезде от «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга», черно-белые добились победы над одним из лидеров Восточной конференции чемпионата КХЛ. «Трактор» в гостях сумел одолеть казанский «Ак Барс» со счетом 2:1.

Обе шайбы на счету канадского легионера «медведей» Кристиана Томаса. Первую форвард забросил в середине первого периода, вторую — на пятой минуте третьего отрезка матча. Казанцы ответили голом за пять минут до конца матча.

«Трактор» закрепился в зоне плей-офф на семь очков опережая идущую на девятом месте «Сибирь» на семь очков.

30 января уже в Челябинске «медведи» сразятся с подмосковным «Витязем». Эта встреча откроет пятиматчевую домашнюю серию «Трактора», которая завершится 13 февраля.