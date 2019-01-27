В Челябинской области задержали гадалку, которая избавила пенсионерок от порчи и двух миллионов рублей
Две пожилые жительницы Магнитогорска стали жертвами мошенницы. Аферистка наплела пенсионеркам, что обладает сверхспособностями и предложила снять порчу за деньги. Суеверные бабушки доверились гадалке, отдали ей свои золотые украшения и сбережения — на общую сумму больше двух миллионов рублей.
Как только пенсионерки поняли, что их обманули, обратились в полицию. Полицейские задержали предполагаемую мошенницу — 41-летнюю безработную гражданку Республики Молдова.
— Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по ним — лишение свободы до пяти и десяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемая находится под стражей.
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