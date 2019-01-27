В Челябинской области грабитель аптеки попытался сбежать, но на выходе столкнулся с полицейским

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-27T09:31:01+03:00

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Житель Октябрьского района мог бы попасть в топ самых нелепых краж. Он зашел в аптеку с утра, когда покупателей было немного, осмотрел товар и, ничего не купив, быстро пошел к выходу. Фармацевт заподозрила неладное и окликнула его. Подозрительный посетитель побежал.

— Стой, верни товар! — крикнула фармацевт.

Грабителю крупно не повезло, прямо на выходе он столкнулся с участковым. Полицейский оперативно среагировал и остановил вора.

— Участковый уполномоченный полиции доставил «горе-воришку» в Отдел ОМВД России по Октябрьскому району. Задержанным оказался 57-летний житель села Лысково. Полицейские досмотрели его, и нашли украденные медикаменты. Сумма похищенного составила чуть больше тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На неудачливого воришку возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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