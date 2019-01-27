В Магнитогорск привезут мироточивую икону Богородицы из Москвы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-27T12:41:32+03:00

Та самая уцелевшая икона. Ее выставят для поклонения вместе с мироточивой из Москвы. Фото: Артем Ибрагимов.

Ее выставят в городском храме на 40-ой день со дня трагедии

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В город металлургов, переживший трагические события, в начале февраля прибудет мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Приезд святого образа приурочен к памятной дате — 8 февраля исполнится 40 дней с момента взрыва жилого дома. Трагедия произошла накануне новогодних праздников и унесла жизни 39 человек.

Икону доставит ее хранитель, историк по образованию, бывший сотрудник ФСБ, Сергей Фомин. Святой образ выставят в кафедральном соборе Вознесения Христова. Верующие смогут поклониться ему до 10 февраля.

— Просьба о визите иконы из Москвы не случайна. В дни поисково-спасательных работ на месте трагедии, на стене десятого этажа обрушившегося подъезда, чудом остался висеть образ Божией Матери «Семистрельная». Под молчаливым взглядом этой иконы проходили все работы по ликвидации трагедии. Эту икону родственники погибшей владелицы передали нам, — рассказали в Магнитогорской епархии.

Символично, что обе иконы Божией Матери, мироточивая из Москвы и с места трагедии, будут выставлены для поклонения.

Напомним, трагедия произошла в шесть утра 31 декабря. Рухнул подъезд десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек, среди них шесть детей. Основной версией случившегося по-прежнему называют взрыв газа.

СПРАВКА КП

Перед иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», или как ее еще называют «Семистрельная», молятся при вражде или гонениях, об умиротворении враждующих, а также когда люди испытывают злобу, чтобы Бог ниспослал им терпение. В преддверии трагедий — икона кровоточит. Это явление наблюдали перед терактом в Беслане, трагедией в Курске и других страшных событиях.

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