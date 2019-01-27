Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске полностью потушен
Огня в цехе углеподготовки на ММК больше нет. Пожар полностью потушили в 12:46. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ЧП.
— Ранг сложности пожара был повышен до второго номера, а через некоторое время и до третьего. Эта мера позволила оперативно подключить к работе дополнительные звенья газодымозащитной службы. Также на месте был создан оперативный штаб пожаротушения и несколько боевых участков, работали коленчатые подъемники, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Огонь потушили в 12:46. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
Напомним, пожар на комбинате вспыхнул сегодня, 27 января, в 9 часов. Загорелась транспортерная лента конвейера в цехе углеподготовки. Огонь охватил площадь в 770 квадратных метров. Пламя тушили 57 пожарных, задействованы 17 машин.
На производственный процесс происшествие не повлияло. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.
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Пожар в цехе углеподготовки на ММК в Магнитогорске.