Активисты утеплили скамейки на остановках в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 20:27 2019-01-27T20:34:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинские урбанисты снова порадовали горожан. На этот раз активисты «утеплили» две остановки на гостевом маршруте Челябинска — на улицах Энтузиастов и Лесопарковая. Они смастерили простую конструкцию из досок, покрыли ее лаком и закрепили на железных лавочках. На «теплых» скамейках сразу стали сидеть люди.

— Летом прошлого года администрация потратила почти 30 млн рублей на 98 новых остановок. Еще тогда я пришел к главному архитектору Николаю Ющенко и попросил его скорректировать проект — в нем были лавочки из металлического швеллера. Я говорил, что их ставить нельзя, потому что люди померзнут. Он сказал, что деревянные — это непрактично и их обязательно сожгут вандалы. Я не смог его переубедить. Наши видеролики и обращения тоже не помогли исправить ситуацию, поэтому мы решили показать пример, — рассказал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Урбанисты смастерили простую конструкцию из досок, покрыли ее лаком и закрепили на железных лавочках. Фото: Челябинский урбанист.

Общественники работали сами. На материалы потратили 6500 рублей.

— Мы сделали то, что так и не смогла сделать администрация Челябинска за полтора года. Надеемся мэрия поддержит идею и утеплит лавочки на остальных 96 комплексах, — добавил Лев.

Проекты команды урбанистов можно поддержать деньгами.

Теперь лавочкой пользуются горожане. Фото: Челябинский урбанист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06