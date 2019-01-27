2019-01-27T20:34:51+03:00
Общество

Активисты утеплили скамейки на остановках в центре Челябинска

Они надеются, что мэрия подхватит идею
Валентина ВАГАНОВА
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Теплые лавочки обошлись в 6500 рублей. Фото: Челябинский урбанист.Теплые лавочки обошлись в 6500 рублей. Фото: Челябинский урбанист.
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Челябинские урбанисты снова порадовали горожан. На этот раз активисты «утеплили» две остановки на гостевом маршруте Челябинска — на улицах Энтузиастов и Лесопарковая. Они смастерили простую конструкцию из досок, покрыли ее лаком и закрепили на железных лавочках. На «теплых» скамейках сразу стали сидеть люди.

— Летом прошлого года администрация потратила почти 30 млн рублей на 98 новых остановок. Еще тогда я пришел к главному архитектору Николаю Ющенко и попросил его скорректировать проект — в нем были лавочки из металлического швеллера. Я говорил, что их ставить нельзя, потому что люди померзнут. Он сказал, что деревянные — это непрактично и их обязательно сожгут вандалы. Я не смог его переубедить. Наши видеролики и обращения тоже не помогли исправить ситуацию, поэтому мы решили показать пример, — рассказал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Урбанисты смастерили простую конструкцию из досок, покрыли ее лаком и закрепили на железных лавочках. Фото: Челябинский урбанист.

Урбанисты смастерили простую конструкцию из досок, покрыли ее лаком и закрепили на железных лавочках. Фото: Челябинский урбанист.

Общественники работали сами. На материалы потратили 6500 рублей.

— Мы сделали то, что так и не смогла сделать администрация Челябинска за полтора года. Надеемся мэрия поддержит идею и утеплит лавочки на остальных 96 комплексах, — добавил Лев.

Проекты команды урбанистов можно поддержать деньгами.

Теперь лавочкой пользуются горожане. Фото: Челябинский урбанист.

Теперь лавочкой пользуются горожане. Фото: Челябинский урбанист.

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