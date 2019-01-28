Информация об отмене уроков в Челябинске 28 января: все школьники учатся

СЕГОДНЯ 03:26 2019-01-28T03:34:07+03:00

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Сегодня, 28 января, уроки в школах Челябинска проводятся в обычном режиме. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Сйт edds74.ru, где родители могли узнать об отмене занятий, обвалился из-за наплыва посетителей. Однако, горожане штурмовали его зря. Морозы сегодня не настолько сильные, чтобы сидеть дома. По телефону горячей линии «063» автоответчик ЕДДС сообщает, что школьников сегодня ждут на уроках.

За окном — -23 градуса. Ветер — 1 метр в секунду. Днем ветер усилится до 4-8 метров в секунду, воздух прогреется до -20, будет солнечно.

Судя по прогнозам синоптиков, до следующих выходных морозов не ожидается. В воскресение обещают похолодание в Челябинской области до -32 градусов ночью. Днем будет -22. Одевайтесь по погоде!

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