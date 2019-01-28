Жители Челябинской области остались без Гречки

СЕГОДНЯ 04:02 2019-01-28T04:03:41+03:00

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В прошлые выходные, 26 и 27 марта, популярная среди молодежи исполнительница со сценическим именем Гречка должна была выступить в Челябинске и Магнитогорске. Но концерты не состоялись. Накануне певица сообщила в официальной группе «ВКонтакте», что гастроли отменили. Не испугалась она смога, выбросов или морозов — подвел организатор.

— По вине организатора наш тур, который должен был начаться концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения. В течение недели мы объявим новый список городов тура и дополнительные сюрпризы, которые вас ожидают. Приносим свои глубочайшие извинения, — написала Гречка.

Позже она в видеозаписи рассказала о том, что без ее живого выступления осталось 55 городов.

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