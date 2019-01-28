2019-01-28T04:03:41+03:00
Общество

Жители Челябинской области остались без Гречки

Певица отменила концерты
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Гречка лично объяснила фанатам про концерт. Кадр из видео vk.com/grechkaluГречка лично объяснила фанатам про концерт. Кадр из видео vk.com/grechkalu
Изменить размер текста:

В прошлые выходные, 26 и 27 марта, популярная среди молодежи исполнительница со сценическим именем Гречка должна была выступить в Челябинске и Магнитогорске. Но концерты не состоялись. Накануне певица сообщила в официальной группе «ВКонтакте», что гастроли отменили. Не испугалась она смога, выбросов или морозов — подвел организатор.

— По вине организатора наш тур, который должен был начаться концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения. В течение недели мы объявим новый список городов тура и дополнительные сюрпризы, которые вас ожидают. Приносим свои глубочайшие извинения, — написала Гречка.

Позже она в видеозаписи рассказала о том, что без ее живого выступления осталось 55 городов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области возродили моду на советские авоськи
В Челябинской области неизвестные обстреливают окна квартир
Информация об отмене уроков в Челябинске 28 января: все школьники учатся
Активисты утеплили скамейки на остановках в центре Челябинска
В Челябинске прооперировали раненого лебедя, спасенного на озере Увильды
Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске полностью потушен
В Магнитогорск привезут мироточивую икону Богородицы из Москвы
В Челябинской области грабитель аптеки попытался сбежать, но на выходе столкнулся с полицейским
В Челябинской области задержали гадалку, которая избавила пенсионерок от порчи и двух миллионов рублей
«Трактор» в Казани выиграл у «Ак Барса» со счетом 2:1
В Миассе неизвестные обстреляли окна жилого дома
Все аварии и смерти: в Челябинске появилась подробная карта ДТП
27 января в Челябинской области ожидается мороз до - 37 градусов
Челябинских музыкантов зовут на конкурс «Безграничный рэп»
Челябинск готовится к премьере детективно-мистической оперы «Риголетто»
Челябинцев приглашают на выставку-ярмарку «Уральские самоцветы»
Челябинским школьникам предлагают стать почтовыми комиссарами в «Артеке»
За ложное сообщение о бомбе в Магнитогорске задержан экспедитор «Красное & Белое»
В Челябинске трубы очистных сооружений воровали полгода
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
Отделался штрафом. Бывший директор магнитогорского цирка избежал колонии
На трассе М5 в Челябинской области насмерть сбит пешеход
Челябинск стоит на грани экологического ЧП
Челябинцев бесплатно накормят серыми щами
В Челябинске оперативно отремонтируют «проклятый огнем» дом
В Челябинской области тараканы ходят в баню
В Кургане выбросили елку прямо на дорогу