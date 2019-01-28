2019-01-28T04:18:02+03:00
Общество

В Челябинской области неизвестные обстреливают окна квартир

Жители массово пишут в соцсети о битых стеклах
Ирина КАРЕЛИНА
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Хулиганы разбили окна в нескольких квартирах Миасса. Фото: Ксения ПетроваХулиганы разбили окна в нескольких квартирах Миасса. Фото: Ксения Петрова
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26 января примерно в час ночи в Челябинской области были слышны выстрелы и смех подростков. В качестве мишени стрелки выбрали окна жителей Миасса на улице 8 июля.

— В 1:20 стреляли. Мы пока к окну подошли, те уже скрылись. У нас три квартиры пострадали, в соседнем доме — одна, — сообщила в группе «Инцидент Миасс» в VK Ксения Петрова.

— Проснулась утром, открыла жалюзи и увидела треснутое окно. Вышла на улицу: оказалось, что не только у меня так, а еще, как минимум, у троих соседей. И много полицейских, — написала в соцсети еще одна местная жительница Юлия Василевская.

Было еще несколько подобных сообщений. Люди пишут, что подростки орудовали втроем. Полиция в курсе дела, хулиганов ищут.

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