В Челябинской области возродили моду на советские авоськи

СЕГОДНЯ 04:44 2019-01-28T04:45:39+03:00

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В одном из магазинов Челябинской области на днях сфотографировали покупательницу с авоськой времен СССР. Фото опубликовал сайт «Миасский рабочий».

Действительно, многие пенсионеры сохранили свои советские сумки-сетки. Они занимают совсем мало места, легко помещаются в кармане и при этом очень вместительные.

Авоськи сохранились у многих пенсионеров.Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Однако, не только старики сейчас пользуются авоськами. Уже несколько лет они являются модным трендом и среди молодежи.

— Авоська на фото — вероятно, вещица, сохранившаяся со времен СССР. Но современные производители аксессуаров начали вновь выпускать их еще в начале 2000-х. Их делают разных форм и плетений, используют красивые цвета, иногда дополняют кожаными ручками. До Челябинской области мода доходит не сразу. Прошлым летом можно было увидеть на улицах молодых модников с такими авоськами, в которые они клали разные красивые предметы и маленькие сумочки. Причем носили ее и с деловым, и со спортивным костюмом. Зимой тренд на сумку в сумке продолжился с прозрачными пакетами. Но, думаю, летом авосечки снова вернутся. Можно не покупать, а одолжить у своих бабушек, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск стилист Алина Маркова.

Актриса Шалаева Мария с авоськой на сцене "Кинотавра" в 2012 годуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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