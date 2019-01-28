«Сбили и оставили умирать»: жители Челябинска спасают собаку, найденную на остановке

СЕГОДНЯ 06:24 2019-01-28T06:24:55+03:00

Пса, истекающего кровью, увезли в ветклинику и теперь собирают деньги на его лечение

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Животное, погибающее от травм и холода, обнаружил челябинец Андрей Пьянков на остановке в поселке Фатеевка в Ленинском районе. Андрей тут же опубликовал пост в соцсетях и попросил помощи для собаки.

— Напротив дома по улице Костромская, 124, на автобусной остановке, лежит небольшая собачка с самого утра. Она домашняя с ошейником, может, потерялась. Собака покусана и истекает кровью, вся трясется, хрипит и не может даже встать, обессилена. Если не помочь, до утра не доживет с таким морозом, — написал Андрей.

Сообщение увидели десятки тысяч горожан. Буквально через 20 минут неравнодушные люди откликнулись, и написали, что выехали за собакой. Истекающего кровью пса погрузили в машину и отвезли в ветклинику.

Пса отвезли в ветклинику. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

— Врачи предполагают, что собаку сбила машина. Пока ничего сказать точно не могут, поставили обезболивающее, прокололи витамины. Накормили и отогрели. Дальше будут делать анализы, УЗИ. Лечение стоит от 4500 рублей. Будем рады, если нам помогут собрать средства, — рассказала Алена Двоеглазова.

Девушка взяла пса под опеку и занимается его лечением. Всем, кто хочет помочь животному: перевести деньги или купить лекарства, корм, может написать Алене. Как только питомец поправится, девушка планирует найти его хозяев.

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