Жителей Челябинска просят проголосовать за новую городскую скульптуру, посвященную писателю Андрею Середе

СЕГОДНЯ 07:20 2019-01-28T07:20:04+03:00

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В Челябинске может появиться новый арт-объект — скульптура «Продавец книг», посвященная писателю, поэту и драматургу Андрею Середе. Писателя хотят изобразить с открытой книгой, сидящим на своей инвалидной коляске в той позе и том месте, где он много лет общался с горожанами и продавал свои книги — возле педуниверситета.

У Андрея Середы было редкое заболевание, из-за которого он был вынужден перемещаться на коляске. Но это не помешало ему писать и вести активную общественную деятельность. На его счету большое количество поэтических сборников и детских книг. Середа был руководителем литературно-музыкальной студии «Созвучие» и литературного клуба «Подснежник», еще он вел литературный кружок для детей-сирот. В собственном дворе создал театр «Балаганчик».

— Многие жители помнят это маленького человека с грустными глазами. Наше отделение Союза писателей тесно сотрудничало с ним. Его друг Юрий Кудерин не так давно обратился к властям с просьбой установить писателю мемориальную доску, но в итоге родилась идея сделать скульптуру. Мы хотим сохранить в истории города память об этом удивительном творческом человеке, — рассказал председатель областного отделения Союза писателей России, автор проекта Олег Павлов.

Чтобы проект воплотился в жизнь, организаторы решили поучаствовать во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей. Победители получат грант на свой проект. Поддержать авторов и проголосовать за новый арт-объект Челябинска можно на сайте конкурса.

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