Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
Сегодня ночью, 28 января, жители Миасса проснулись от сильного пожара на улице Зеленой. Полыхал деревянный дом. Внутри находилась семья с двумя детьми. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь.
Спасатели вытащили из дома двух пожилых людей и двух девочек — восьми и четырех лет.
— У взрослых и младшего ребенка травмы различной степени тяжести. Восьмилетняя девочка погибла, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управление ГОЧС Миасса.
Огонь полностью уничтожил жилище. По словам очевидцев, пожар тушили два часа. Причины возгорания сейчас выясняются, на месте работают дознаватели.
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