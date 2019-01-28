2019-01-28T07:49:13+03:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области

В огне пострадала также ее четырехлетняя сестра
Валентина ВАГАНОВА
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Очевидцы сфотографировали пожар в доме №22 на улице Зеленой. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».Очевидцы сфотографировали пожар в доме №22 на улице Зеленой. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».
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Сегодня ночью, 28 января, жители Миасса проснулись от сильного пожара на улице Зеленой. Полыхал деревянный дом. Внутри находилась семья с двумя детьми. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь.

Спасатели вытащили из дома двух пожилых людей и двух девочек — восьми и четырех лет.

— У взрослых и младшего ребенка травмы различной степени тяжести. Восьмилетняя девочка погибла, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управление ГОЧС Миасса.

Огонь полностью уничтожил жилище. По словам очевидцев, пожар тушили два часа. Причины возгорания сейчас выясняются, на месте работают дознаватели.

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