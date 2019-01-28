В Магнитогорске разыскивают 38-летнего жителя, который не выходит на связь уже неделю

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-28T08:45:33+03:00

Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните поискам 8 (351) 2-777-911. Фото: Легион-СПАС.

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Житель Магнитогорска Евгений Зуев пропал в понедельник, 21 января. В 7 утра он вышел из своего дома по улице Фрунзе. Домой больше не возвращался. Евгения ищут родственники и волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение среднее. Серые глаза, стрижка короткая. На плечах татуировки — абстракция, под левой лопаткой шрам, размером 4-5 сантиметров. Евгений был одет в черный пуховик с капюшоном, черные горнолыжные штаны, серую вязаную шапку с большим отворотом и серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, позвоните по телефонам: 8−908−576−47−33 Мария, 8−967−869−87−33 Александр или на горячую линию отряда 8 (351) 2-777-911.

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