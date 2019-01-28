«Покупатель» попытался протащить мимо кассы стройматериалы в крупном ТРК Челябинска
На прошедших выходных в двух крупных торговых комплексах Челябинска поймали на краже посетителей. Днем в воскресенье, 27 января, житель Копейска попытался стащить из ТРК «Алмаз» стройматериалы. Как он хотел незаметно протащить мимо кассы крупный товар непонятно. Продавцы сразу заметили его и нажали тревожную кнопку. Вора задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.
Вечером того же дня тревожная кнопка сработала в «Горках».
— Росгвардейцев вызвал сотрудник безопасности и рассказал, как несколько минут назад заметил посетителя, который сложил в сумку своей спутнице пару упаковок шоколада, сосисок, кожаные перчатки и косметику. Затем пара направилась к выходу, не оплатив товар, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.
Нечистых на руку покупателей задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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