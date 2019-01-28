2019-01-28T09:51:47+03:00
Общество

Все школы Озерска в Челябинской области закрыли на карантин

В городе свирепствуют вирусы
Лидия ПЕСКОВА
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На этой неделе в школе только учителя.На этой неделе в школе только учителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Внеплановые каникулы объявлены во всех школах Озерска на этой неделе. С понедельника, 28 января, по воскресенье, 3 февраля, учебные заведения закрыты на карантин. Такое решение в связи ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города.

В январе, после новогодних каникул, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Озерске выросла в 7,4 раза. Эпидемический порог уже превышен на 56%. Среди заболевших детей есть ребята, подхватившие вирус гриппа А(H1N1) — оба ребенка находятся в инфекционном отделении больницы.

Также на карантин отправлены студенты первого, второго курсов учреждений среднего профессионального образования. Отменены занятия в кружках и спортивных секциях города.

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