2019-01-28T10:03:50+03:00
Общество

Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске таджика выписывают из больницы

В Челябинской областной клинической больнице Шухрата Ульфатова встретят родственники
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Шухрат Ульфатов с женой. Она и трое детей похоронены в Таджикистане. Фото: соцсети.Шухрат Ульфатов с женой. Она и трое детей похоронены в Таджикистане. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

26-летнего гражданина Таджикистана Шухрата Ульфатова, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске 31 декабря, готовят к выписке из Челябинской областной клинической больницы. Во вторник, 29 января, Шухрата встрерят родственники.

Семья снимала квартиру в 7 рухнувшем поъезде, на 6 этаже. В трагедии Шухрат потерял жену и трех детей. Всего погибло 39 человек.

В Магнитогорскую больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии, и 2 января перевели в Челябинск.

Комментарии по пациенту давал главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман:

— К нам доставлен молодой человек с наиболее тяжелыми повреждениями. Ему предстоит серьезная операция.

Прооперировали Ульфатова 4 января. 21 января перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии. Реанимационные медсестры на прощание купили ему пижаму и тапочки, чтобы он комфортно чувствовал себя в палате.

О гибели семьи Ульфатову не рассказывали: опасались, как бы ему не стало хуже. Молодого человека навещал генконсул Таджикистана. И он не сказал правды.

18 января в Челябинск прилетели родители парня. До этого они занимались похоронами невестки и внуков, выправляли документы для поездки в Россию. Вдовцу Ульфатову, потерявшему всю семью, тоже положены выплаты.

Врачи ЧОКБ не знают, рассказали ли сейчас парню о потере семьи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроженца Таджикистана, потерявшего семью при взрыве в Магнитогорске, выписывают
Все школы Озерска в Челябинской области закрыли на карантин
«Покупатель» попытался протащить мимо кассы стройматериалы в крупном ТРК Челябинска
В Магнитогорске разыскивают 38-летнего жителя, который не выходит на связь уже неделю
Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
Жителей Челябинска просят проголосовать за новую городскую скульптуру, посвященную писателю Андрею Середе
«Сбили и оставили умирать»: жители Челябинска спасают собаку, найденную на остановке
В Челябинской области возродили моду на советские авоськи
В Челябинской области неизвестные обстреливают окна квартир
Жители Челябинской области остались без Гречки
Информация об отмене уроков в Челябинске 28 января: все школьники учатся
Активисты утеплили скамейки на остановках в центре Челябинска
В Челябинске прооперировали раненого лебедя, спасенного на озере Увильды
Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске полностью потушен
В Магнитогорск привезут мироточивую икону Богородицы из Москвы