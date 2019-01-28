Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске таджика выписывают из больницы
26-летнего гражданина Таджикистана Шухрата Ульфатова, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске 31 декабря, готовят к выписке из Челябинской областной клинической больницы. Во вторник, 29 января, Шухрата встрерят родственники.
Семья снимала квартиру в 7 рухнувшем поъезде, на 6 этаже. В трагедии Шухрат потерял жену и трех детей. Всего погибло 39 человек.
В Магнитогорскую больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии, и 2 января перевели в Челябинск.
Комментарии по пациенту давал главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман:
— К нам доставлен молодой человек с наиболее тяжелыми повреждениями. Ему предстоит серьезная операция.
Прооперировали Ульфатова 4 января. 21 января перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии. Реанимационные медсестры на прощание купили ему пижаму и тапочки, чтобы он комфортно чувствовал себя в палате.
О гибели семьи Ульфатову не рассказывали: опасались, как бы ему не стало хуже. Молодого человека навещал генконсул Таджикистана. И он не сказал правды.
18 января в Челябинск прилетели родители парня. До этого они занимались похоронами невестки и внуков, выправляли документы для поездки в Россию. Вдовцу Ульфатову, потерявшему всю семью, тоже положены выплаты.
Врачи ЧОКБ не знают, рассказали ли сейчас парню о потере семьи.
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