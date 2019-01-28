2019-01-28T10:13:45+03:00
Общество

Уроженца Таджикистана, потерявшего семью при взрыве в Магнитогорске, выписывают

Это последний пострадавший в трагедии, который находится на лечении в больнице Челябинской области
Валентина ВАГАНОВА
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Шухрата выпишут завтра, 29 января. Фото: соцсети.Шухрата выпишут завтра, 29 января. Фото: соцсети.
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Житель рухнувшего дома в Магнитогорске Шухрат Ульфатов готовится к выписке. Он отправится домой уже завтра, 29 января.

— Из всех, кто пострадал в этой трагедии и находился на лечении в южноуральских больницах, Ульфатов последний пациент. На стационарном лечении остается Ваня Фокин, переведенный в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Шухрат провел под завалами семь часов. Его доставили в больницу Магнитогорска с множественными переломами ребер, поражением брюшной полости, разрывом селезенки и другими травмами. 2 января пострадавшего экстренно привезли в Челябинскую областную больницу. Молодой таджикистанец перенес несколько сложных операций. На прошлой неделе его перевели из реанимации в общую палату.

У Шухрата во время взрыва погибли жена и трое детей. Их похоронили на родине в Таджикистане.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Рухнул подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Основной версией случившегося по-прежнему называют взрыв газа. Разрушенные подъезды в доме уже снесли. Жильцам выплатили компенсацию. Для пострадавших построят новую многоэтажку в центре города.

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