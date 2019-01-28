2019-01-28T13:51:43+03:00
Общество

Челябинск оказался почти самым нетолерантным к сексуальным меньшинствам городом в России

Это показали результаты социологического исследования
Ирина КАРЕЛИНА
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Челябинцам такое не нравится. Фото: GLOBAL LOOK PRESSЧелябинцам такое не нравится. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств? Такие вопросы задали социологи в крупных городах России. Отважные ребята! Приставая с такими вопросами к жителям Челябинска на улице, можно и схлопотать.

По результатам опроса Челябинск оказался на предпоследнем месте по толерантности. Нетерпимее нас к сексуальным меньшинствам только жители соседней Казани. Перед нами — Самара.

Самыми толерантными оказались Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Исследование провело независимое агентство ZOOM MARKET в январе 2019 года в 20 городах страны. Опрошено 2400 респондентов.

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