Челябинск оказался почти самым нетолерантным к сексуальным меньшинствам городом в России
Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств? Такие вопросы задали социологи в крупных городах России. Отважные ребята! Приставая с такими вопросами к жителям Челябинска на улице, можно и схлопотать.
По результатам опроса Челябинск оказался на предпоследнем месте по толерантности. Нетерпимее нас к сексуальным меньшинствам только жители соседней Казани. Перед нами — Самара.
Самыми толерантными оказались Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.
Исследование провело независимое агентство ZOOM MARKET в январе 2019 года в 20 городах страны. Опрошено 2400 респондентов.
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