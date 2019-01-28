«Захотел проверить работу тормозов»: пассажир сорвал стоп-кран и остановил поезд Санкт-Петербург — Челябинск

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-28T16:49:59+03:00

Его поступок мог обернуться серьезными последствиями для всего состава

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Поезд из Санкт-Петербурга немного не доехал до челябинского вокзала. На перегоне Челябинск-Чурилово состав резко остановился — кто-то из пассажиров дернул стоп-кран. По счастливой случайности никто не пострадал.

Нарушителя быстро вычислили. Им оказался 24-летний петербуржец. Свой поступок парень объяснил природной любознательностью.

— По словам нарушителя, он сорвал стоп-кран для того, чтобы проверить работу тормозов поезда. При этом он не учитывал, что подобное вмешательство в работу железнодорожного транспорта могло повлечь серьезные последствия как для него самого, так и для остальных пассажиров состава, — рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

На вокзале петербуржца уже ждала транспортная полиция. На парня составили протокол, ему придется выплатить штраф в сто рублей.

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