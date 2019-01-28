2019-01-28T17:36:34+03:00
Общество

Борис Дубровский поручил выкладывать в интернет информацию о состоянии воздуха в Челябинске

Так данные станут доступны для всех горожан
Валентина ВАГАНОВА
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Следить за состоянием воздуха в Челябинске скоро сможет любой горожанин.Следить за состоянием воздуха в Челябинске скоро сможет любой горожанин.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Скоро челябинцы смогут следить за состоянием воздуха в городе со своих гаджетов. Губернатор Борис Дубровский поручил региональному минэкологии размещать данные со стационарных постов мониторинга в интернете.

Как доложил губернатору его заместитель Сергей Сушков, в декабре прошлого года в Челябинске установили два стационарных поста мониторинга воздуха. Оба начнут работу в ближайшее время. Всего в городе действует 10 стационарных постов. В этом году закупят еще один, а также шесть будут переданы Росприроднадзором.

— Информация с постов мониторинга качества атмосферного воздуха должна стать доступной для горожан. Необходимо обеспечить размещение сведений о состоянии воздуха в Челябинске, получаемого с постов мониторинга воздуха, в сети интернет, — поручил Борис Дубровский.

У минэкологии есть также два передвижных поста мониторинга — лаборатории «Центра экологического мониторинга». Месторасположение всех постов подобрано, исходя из розы ветров и заселенности районов города.

Минэкологии вместе с Челябинским гидрометцентром и Росприроднадзором сейчас создают обширную систему мониторинга. Ее главная цель — обеспечить эффективный контроль за состоянием и качеством воздуха в Челябинске, оперативно выявить загрязнителей и устранить их.

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