Минэкологии Челябинской области прокомментировало претензии УФАС по субсидиям полигону в Полетаево

СЕГОДНЯ 19:05 2019-01-28T19:16:53+03:00

«Полигон» получил субсидию в 32 млн рублей за то, что принимал от перевозчиков мусор, не взимая с них полной стоимости за утилизацию. Фото: Олег АДАМОВИЧ

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На сайте областной антимонопольной службы появилась информация о возбуждении дела за нарушение закона о конкуренции на правительство Челябинской области, минэкологии и компании «Полигон ТБО», которая владеет полигоном в поселке Полетаево, куда сейчас вывозят мусор из Челябинска. Эти ведомства подозревают в сговоре во время мусорного коллапса осенью прошлого года.

В УФАС посчитали, что компания «Полигон ТБО» получила из бюджета субсидию в 32 млн рублей за то, что принимала от перевозчиков мусор, не взимая с них полной стоимости за утилизацию. И якобы требования к потенциальному получателю субсидии были составлены так, что деньги мог получить только один участник рынка. С заявлением в антимонопольную службу обратился фонд региональной агломерации «Большой Челябинск».

В Министерстве экологии прокомментировали претензии УФАС.

— По закону размещать отходы могут только на объектах, включенных в государственный реестр размещения отходов. Таких объектов-полигонов в Челябинском кластере всего три. Речь идет о субсидиях, которыми власти компенсируют выпадающие расходы компаний, работающих на рынке переработки и захоронения твердых бытовых отходов. Эти средства были выделены для того, чтобы в период с сентября по декабрь 2018 года жителям Челябинска не пришлось платить больше за вывоз отходов из-за увеличения транспортного плеча. Из трех полигонов, заявку на получение субсидии подал только ООО «Полигон ТБО». От двух других заявок не поступало, — заявил начальник Управления экологического просвещения Министерства экологии Виталий Безруков.

Он также отметил, что сегодня УФАС запросила документы у ведомства. Все нужные бумаги в минэкологии предоставят в полном объеме.

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