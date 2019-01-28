2019-01-28T20:29:05+03:00
Общество

На расселение рухнувшего дома в Магнитогорске выделено полмиллиарда из федерального бюджета

Также деньги выделит область и ММК
Валентина ВАГАНОВА
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Деньги в область поступят в ближайшее время.Деньги в область поступят в ближайшее время.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Федеральные власти выделили 500 млн рублей из резервного фонда на расселение жильцов дома, пострадавшего от взрыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

— На расселение жителей этого дома также будет выделено 100 млн рублей из бюджета Челябинской области и 300 млн рублей из средств ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», — говорится в документе.

Эти деньги предназначены для обеспечения новым жильем всех собственников и нанимателей квартир разрушенного дома. Общая площадь помещений, подлежащих расселению, составляет 23 623,3 кв. м. Сюда не входит площадь квартир разрушенных 7 и 8 подъездов, на которые уже выделялось 147 млн рублей.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Рухнул подъезд десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Основной версией случившегося по-прежнему называют взрыв газа. Разрушенные подъезды в доме уже снесли. Жильцам выплатили компенсацию.

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