2019-01-29T04:17:21+03:00
Общество

В Челябинске дворники заставили чистить снег мужчину в дорогом костюме

Видео обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинске дворники заставили чистить снег мужчину в дорогом костюме. Кадр из видео, соцсетиВ Челябинске дворники заставили чистить снег мужчину в дорогом костюме. Кадр из видео, соцсети
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Неожиданная картина открылась прохожему в Челябинске: дворники стоят полукругом и смеются, а мужчина в деловом костюме чистит снег на тротуаре. Горожанин снял видео и выложил в соцсети.

— Уж больно на чиновника похож, — говорит закадровый голос. — А что происходит-то?

— Пусть работает! — весело отвечают дворники.

Дело было вчера, 28 января, в районе вокзала Челябинска. В комментариях обсуждают, что, возможно, это расплата за посыпку дорог солью, установку нано-урн или несвоевременную уборку снега. А может быть, мужчина просто проиграл спор. Или же это последователь чистомена, так называемый снегомен, вышел на улицы города, чтобы навести порядок? Официальной информации, кто этот мужчина и почему он вел борьбу со снегом, нет.

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В Челябинске мужчину в деловом костюме заставили чистить снег.

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