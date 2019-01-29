2019-01-29T04:41:47+03:00
Общество

Киберпанк, который мы заслужили: на остановках Челябинской области телевизоры с рекламой орут на людей

Они раздражает горожан круглосуточно
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Телевизоры на остановке в Миассе. Фото: vk.com/chisto_menТелевизоры на остановке в Миассе. Фото: vk.com/chisto_men
Изменить размер текста:

Это реклама, от которой никуда не деться. Не выключить, не убавить громкость.

— Я всегда думал, что в Челябинске уровень уважения у предпринимателей к горожанам находится на дне. Но увидев сегодня «это», понял что рекламщики в Миассе пробили дно. На остановках главного проспекта города установлено это говно! Адский телевизор 24 часа срет горожанам в уши и глаза, — не стесняясь выражений, написал на своей странице в ВК Чистомэн.

В комментариях горожане предложили лечить такое подобным: например, на телевизор можно наклеить рекламу.

На самом деле этот телевизор уже лет пять раздражает жителей Миасса. Стоишь ждешь транспорт, а кто-то орет тебе в ухо всякую ерунду.

— Киберпанк который мы заслужили, — иронизирует подписчик группы Петр Парфенов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

На остановках Челябинской области телевизоры с рекламой орут налюдей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске дворники заставили чистить снег мужчину в дорогом костюме
Отмена уроков в Челябинске 29 января: из-за морозов часть учеников первой смены не учится
На расселение рухнувшего дома в Магнитогорске выделено полмиллиарда из федерального бюджета
Минэкологии Челябинской области прокомментировало претензии УФАС по субсидиям полигону в Полетаево
Борис Дубровский поручил выкладывать в интернет информацию о состоянии воздуха в Челябинске
«Захотел проверить работу тормозов»: пассажир сорвал стоп-кран и остановил поезд Санкт-Петербург — Челябинск
Челябинск оказался почти самым нетолерантным к сексуальным меньшинствам городом в России
Уроженца Таджикистана, потерявшего семью при взрыве в Магнитогорске, выписывают
Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске таджика выписывают из больницы
Все школы Озерска в Челябинской области закрыли на карантин
«Покупатель» попытался протащить мимо кассы стройматериалы в крупном ТРК Челябинска
В Магнитогорске разыскивают 38-летнего жителя, который не выходит на связь уже неделю
Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области
Жителей Челябинска просят проголосовать за новую городскую скульптуру, посвященную писателю Андрею Середе
«Сбили и оставили умирать»: жители Челябинска спасают собаку, найденную на остановке
В Челябинской области возродили моду на советские авоськи
В Челябинской области неизвестные обстреливают окна квартир
Жители Челябинской области остались без Гречки
Информация об отмене уроков в Челябинске 28 января: все школьники учатся
Активисты утеплили скамейки на остановках в центре Челябинска
В Челябинске прооперировали раненого лебедя, спасенного на озере Увильды
Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске полностью потушен
В Магнитогорск привезут мироточивую икону Богородицы из Москвы