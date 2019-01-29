Киберпанк, который мы заслужили: на остановках Челябинской области телевизоры с рекламой орут на людей
Это реклама, от которой никуда не деться. Не выключить, не убавить громкость.
— Я всегда думал, что в Челябинске уровень уважения у предпринимателей к горожанам находится на дне. Но увидев сегодня «это», понял что рекламщики в Миассе пробили дно. На остановках главного проспекта города установлено это говно! Адский телевизор 24 часа срет горожанам в уши и глаза, — не стесняясь выражений, написал на своей странице в ВК Чистомэн.
В комментариях горожане предложили лечить такое подобным: например, на телевизор можно наклеить рекламу.
На самом деле этот телевизор уже лет пять раздражает жителей Миасса. Стоишь ждешь транспорт, а кто-то орет тебе в ухо всякую ерунду.
— Киберпанк который мы заслужили, — иронизирует подписчик группы Петр Парфенов.
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На остановках Челябинской области телевизоры с рекламой орут налюдей.