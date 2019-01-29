«Никто ничего не видел»: южноуралец предложил сотруднику ОБЭП взятку
Жителя Троицка задержали на границе с Казахстаном при попытке провезти в Россию контрабандный груз. В его автомобиле обнаружили 77 тысяч немаркированных пачек сигарет.
В отделе полиции задержанный предложил сотруднику ОБЭП 30 тысяч рублей, чтобы избежать изъятия табачных изделий. Однако полицейский на сделку не пошел и доложил обо всем руководству.
— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
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