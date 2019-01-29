«Никто ничего не видел»: южноуралец предложил сотруднику ОБЭП взятку

СЕГОДНЯ 05:51 2019-01-29T06:19:21+03:00

Мужчина пытался уговорить полицейского не изымать у него табачный контрафакт

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Жителя Троицка задержали на границе с Казахстаном при попытке провезти в Россию контрабандный груз. В его автомобиле обнаружили 77 тысяч немаркированных пачек сигарет.

В отделе полиции задержанный предложил сотруднику ОБЭП 30 тысяч рублей, чтобы избежать изъятия табачных изделий. Однако полицейский на сделку не пошел и доложил обо всем руководству.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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