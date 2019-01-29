Отменят ли занятия во вторую смену в школах Челябинска 29 января

СЕГОДНЯ 07:27 2019-01-29T07:27:09+03:00

Ждать ли отмены уроков во вторую смену 29 января в Челябинске? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города

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29 января в Челябинске сохраняется морозная погода. Утром термометры показывали леденящие -27 градусов. Из-за этого отменили занятия начальной школы в первую смену. Но ждать ли послаблений учащимся второй половины дня?

— Вторая смена учится в обычном режиме. Отменены занятия только в первую смену, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Днем 29 января по данным интернет-сервисов погоды в Челябинске -19 градусов и слабые порывы ветра. Дальнейшие дни недели регион ждет потепление.

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