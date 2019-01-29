Отменят ли занятия во вторую смену в школах Челябинска 29 января
29 января в Челябинске сохраняется морозная погода. Утром термометры показывали леденящие -27 градусов. Из-за этого отменили занятия начальной школы в первую смену. Но ждать ли послаблений учащимся второй половины дня?
— Вторая смена учится в обычном режиме. Отменены занятия только в первую смену, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
Днем 29 января по данным интернет-сервисов погоды в Челябинске -19 градусов и слабые порывы ветра. Дальнейшие дни недели регион ждет потепление.
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