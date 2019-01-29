На Южном Урале вор-домушник уснул во время ограбления

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-29T08:12:49+03:00

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Инцидент произошел в Копейске. Жители одного из домов пригородного поселка Горняк сообщили в полицию о пропаже ценных вещей.

Оперативникам удалось задержать грабителя по горячим следам. Им оказался 24-летний местный житель, недавно освободившийся из колонии. Горе-домушник не только обчистил частный дом, но и умудрился поспать во время ограбления и поесть.

— Задержанный рассказал, что поздним вечером проник в чужое жилище, разбив оконное стекло. Пока хозяева были на работе, нарушитель хотел совершить кражу, но вместо этого уснул. Проснулся он только утром, нашел на кухне продукты, позавтракал, прихватил ценные вещи на общую сумму 86 тысяч рублей и скрылся с места преступления, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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