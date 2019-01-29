Южноуральский силач Эльбрус Нигматуллин попал в больницу

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-29T09:18:55+03:00

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Известный челябинский стронгмэн Эльбрус Нигматуллин отменил проведение силового фестиваля, к которому готовился несколько месяцев. Организатор состязаний неожиданно попал в больницу.

— Дата проведения «Богатырских игр» переносится на 23 февраля. Сегодня меня экстренно прооперировали, — пишет на своей страничке в Инстаграм Эльбрус Нигматуллин.

По словам спортсмена ничего страшного с ним не произошло. Врачи удалили челябинскому силачу аппендикс. Теперь ему потребуется время на восстановление.

Зимние богатырские игры должны были состояться на следующей неделе — 2 февраля. Для участия в них заявились самые сильные стронгмены из Тюмени, Башкортостана, Ямала, а также Тамбовской и Курганской областей.

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