Информацию об отмене занятий в школах начнут выкладывать на сайте администрации Челябинска

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-29T09:34:52+03:00

Обидно, когда приходишь по морозу в школу, а уроков - нет! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где еще можно узнать о режиме учебы

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С этого вторника, 29 января, информацию о режиме занятий в морозы будут дублировать на официальном сайте администрации Челябинска, сообщает пресс-служба мэрии.

До этого данные об отмене занятий выкладывали на сайте Единой дежурно-диспетчерской города. Так как сайт не рассчитан на большое число посещений, он не раз давал сбой. Страница попросту не загружалась на компьютеры и смартфоны родителей. Искать данные об отмене уроков челябинцам приходилось на сайтах СМИ и в социальных сетях.

— На сайте администрации города информацию об отмене занятий в первую смену будут выкладывать в 6.20, по второй смене — в 10.20 утра. Возможны также незначительные отклонения во времени, не превышающие 20 минут, — говорят в мэрии.

Получить оперативную информацию можно по телефону 063.

«Комсомольская правда» — Челябинск» также следит за отменой занятий в школах и каждое утро публикует оперативную информацию о режиме учебы школьников в разделе онлайн-новостей.

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