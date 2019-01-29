2019-01-29T09:40:07+03:00
Общество

На теле мигранта, которого якобы пытали в Магнитогорске, нашли травмы

Об этом заявил прокурор Челябинской области Виталий Лопин
Андрей АБРАМОВСергей УФИМЦЕВ
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Хусниддин уехал из Киргизии восемь лет назад. Фото: соцсети.Хусниддин уехал из Киргизии восемь лет назад. Фото: соцсети.
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История с гастарбайтером из Киргизии, который заявлял о пытках в силовых органах, получила продолжение. После того, как история попала в СМИ, он и его жена стали отрицать, что его били. Однако у Хусниддина обнаружились травмы. Об этом на пресс-конференции 29 января заявил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

— Сейчас проверкой всех фактов занимается Следственный комитет, — отметил он.

Напомним, скандал прогремел 25 января. В интернете появилась новость о том, что на Южном Урале задержали мигранта из Киргизии, который может быть как-то связан с магнитогорской трагедией. Он сам и его жена заявили о пытках на допросе. Позже силовики уточнили, что он разыскивается за участие в массовых беспорядках у себя на родине и его задержали, чтобы экстрадировать в Кыргызстан. Прокуратура и следователи начали проверку о пытках, но мигрант вдруг стал все отрицать.

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